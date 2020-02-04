Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Азербайджанской ССР, Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу с 75-летием, передает Day.Az со ссылкой на "Беларусь сегодня".



"Известный певец и композитор, замечательный актер и педагог, обладающий безупречным авторитетом и прекрасными человеческими качествами политик - Вы стали примером безграничной преданности и ответственного отношения к своему делу. На протяжении многих лет Ваше высокое профессиональное мастерство, богатый опыт и знания направлены на популяризацию истинных культурных ценностей, обогащение диалога между народами Беларуси, Азербайджана и России", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко выразил убеждение, что многогранная деятельность Полада Бюльбюльоглу, наполненная мудрым осмыслением действительности и верой в торжество добра, и в дальнейшем будет дарить людям радость и вдохновение, отвечать высоким нравственным ориентирам. Президент пожелал ему крепкого здоровья, счастья, новых свершений и достижений.