"Мое сердце и моя любовь всегда с Азербайджаном".

Об этом в интервью АПА сказал художественный руководитель театра имени Олега Табакова, известный актер театра и кино, народный артист России Владимир Машков, передает Day.Az.

Он отметил, что в ближайшее время приедет в Баку: "Давно не был в Баку. Это красивый и восхитительный город. Так было всегда. У меня много друзей в Баку, они часто приглашают меня. Мой очень близкий друг Тимур Вайнштейн, который родился и вырос в Баку, всегда приглашает меня в этот город. Надеюсь, что очень скоро вместе с ним побываю в теплом, прекрасном и доброжелательном Баку. С нетерпением жду своей поездки в Баку".

В.Машков отметил, что Азербайджан обладает большой культурой: "В последнее время я так занят театром и кино, что не успеваю отслеживать все происходящее. Но уверен, что азербайджанская культура развивается. Насколько я знаю по прессе, в вашей стране развиты театр и кино. Я буду очень рад увидеть весь этот прогресс своими глазами".

В.Машков подчеркнул, что в последнем фильме, в котором он снимался - в картине "Одесский пароход", неслучайно прозвучала песня в исполнении выдающегося азербайджанского музыканта и композитора Полада Бюльбюльоглу: "Я вырос на песнях Полада Бюльбюльоглу, мои родители тоже очень любили его. Одной из первых песен, которые я спел, была песня Полада Бюльбюльоглу "Догоню, догоню". Так что мое сердце и моя любовь всегда с Азербайджаном".