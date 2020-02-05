В Международном центре мугама был представлен очередной концерт проекта "Gəncləşən muğam".

Концерт был посвящен 90-летию со дня рождения известного ханенде, народного артиста, обладателя ордена "Шохрат" Алибабы Мамедова.

На концерте присутствовали начальник отдела гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Фарах Алиева, а также уважаемые деятели искусства.

Выступившая с речью проректор по научной работе Азербайджанской национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова рассказала о значимости проекта, а также о творческом пути мастера мугама, известного педагога Алибабы Мамедова, успешно работающего на протяжении многих лет в области преподавания мугама и являющегося школой искусства для молодого поколения ханенде. Проректор отметила исключительную заботу государства в пропаганде мугамного искусства. Л.Гусейнова рассказала о роли профессоров и преподавателей АНК в формировании нового поколения исполнителей. Было отмечено, что проект "Молодеющий мугам″, в котором принимают участие ученики мастеров мугама, проводится 7-ой год подряд с целью развития новых поколений ханенде.

Выступивший на мероприятии руководитель проекта - народный артист, профессор Мансум Ибрагимов отметил, что они вместе с заслуженными артистами - Таяром Байрамовым, таристом Эльчином Гашимовым и кеманчистом Эльнуром Ахмедовым решили посвятить данный концерт проекта известному мастеру мугама Алибабе Мамедову. М.Ибрагимов особо подчеркнул, что творческий путь и любовь Алибабы Мамедова к мугаму являются для всех наглядным примером. Он выразил благодарность министерству культуры, Международному центру мугама и Азербайджанской национальной консерватории в оказании поддержки проведению проекта. М.Ибрагимов отметил, что очередные концерты проекта состоятся в Центре мугама.

На концерте в исполнении молодых ханенде - Нурлана Намазова, Гюльзар Фараджовой, Рамига Байрамова, Седеф Будаговой, Орхана Гусейнли, Мехраны Мамедли, Эльгиза Алиева, Алмаханум Ахмедли, Хатаи Гаджиева, Гюнай Имамвердиевой и других прозвучали написанные Алибабой Мамедовым песни - "Min yaşasın", "Söylə", "Mənim alagöz yarım", "Gəl bizə yar", "Şadlanasan, güləsən", "Səni gözlə" и "Ürəyim".