Известный певец и композитор, общественный деятель, кавалер орденов "Истиглал", "Шараф" и "Гейдар Алиев", посол Азербайджана в России, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу отметил свой юбилей с военнослужащими в одной из воинских частей в Бейлаганском районе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Полад Бюльбюльоглу встретился с солдатами и офицерами, ознакомился с условиями прохождения военной службы, пообедал с ними, очень тепло пообщался. Вместе с юбиляром были его дети Муртуза и Лейла, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, директор ASAN Radio Эмин Мусави, руководитель благотворительного фонда " Həyat", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, другие гости из Баку.

Выступив перед военнослужащими, Полад Бюльбюльоглу выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за вручение ему высокой государственной награды - ордена "Гейдар Алиев", а также благодарность за содействие в организации визита в воинскую часть и проведение в ней его юбилея.

"Давно хотел встретиться с солдатами. Очень символично, что отсюда видны предгорья Шуши - наш родной Карабах. Я верю, что мы обязательно встретимся и в Шуше, и на равнине Джыдыр, будем отмечать там свои праздники. Я уверен, что победа будет за нами! Карабах вернется! И мы вместе дадим в Шуше концерт!", - сказал Полад Бюльбюльоглу.

Он также обещал написать гимн Победы о Карабахе, и лично исполнить этот марш.

Вечером в Олимпийском спортивном комплексе Бейлаганского района Полад Бюльбюльоглу выступил с концертной программой "Gəl, ey səhərim".

Напомним, что в связи с 75-летием Полада Бюльбюльоглу седьмого февраля во Дворце Гейдара Алиева в Баку пройдет юбилейный вечер с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также эстрадного ансамбля и солистов.