В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли пройдет сольный концерт народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, к ранее объявленному дню 16 февраля, учитывая большой интерес, прибавился еще один - 17 февраля. Начало в 20.00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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