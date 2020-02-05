В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное 102-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Почтить память выдающегося композитора пришли известные представители культуры и искусства, близкие композитора, представители общественности.

В своем выступлении председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде отметила, что на протяжении всей своей творческой деятельности Гара Гараев трудился на благо развития азербайджанской музыки.

Было подчеркнуто, что Гара Гараев - композитор, который внес большой вклад в азербайджанскую и мировую музыкальную культуру. Он известен как композитор-новатор, премьера каждого произведения которого в Азербайджане становилось особым событием и превращалась в праздник музыки.

Директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, заслуженный артист Азиз Гараюсифли отметил, что композитор завоевал большую славу в мире. Произведения Гара Гараева звучали на престижных музыкальных мероприятиях, проводимых в странах бывшего СССР, а также США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии.

В своем выступлении дочь выдающегося композитора, пианистка Зулейха Багирова выразила признательность участникам мероприятия за внимание к памяти Гара Гараева.