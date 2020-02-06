https://news.day.az/culture/1200362.html #СказочныйБаку: Певица Согдиана прогулялась по Ичеришехер - ФОТО
#СказочныйБаку: Певица Согдиана прогулялась по Ичеришехер - ФОТО
На днях известные российские звезды народный артист России Николай Басков и выпускница телевизионного музыкального проекта "Фабрика звезд" Согдиана прибыли в Баку для выступления на свадебном торжестве.
Как сообщает Day.Az, на своей странице в Instagram Согдиана поделилась яркими кадрами, сделанными во время ее прогулок по столице Азербайджана. Она успела побывать в Ичеришехер и сопроводила пост хештегом #СказочныйБаку. Певица также призналась, что очень любит "восточную сладость" пахлаву.
Н. Гасымова
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