В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошел показ балета "Любовь и Смерть", посвященный 75-летнему юбилею видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал" и "Шараф" Полада Бюльбюльоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, зарубежные гости, родные и близкие Полада Бюльбюльоглу. Среди тех, кто пришел лично поздравить Полада Бюльбюльоглу также были спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

Перед началом показа балета гости тепло общались с именинником, поздравляли его и желали всего самого наилучшего.

Балет "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглу поднимает извечные вопросы бытия, вопросы о нашем предназначении, о жизни и смерти, о любви, дружбе и предательстве, о долге перед родиной, перед близкими, перед самим собой. Балет не только номинально, но и реально можно воспринимать как подлинную сагу, музыкальный парафраз вечной книги жизни под названием "Китаби Деде-Горгуд".

По сюжету - два воина Азер и Ялынджик влюблены в дочь Газан хана, но только одному из них красавица Байджан отдаст свое сердце. И им стал Азер. Отвергнутый Ялынджик уходит к врагам огузов - кыпчакам, во главе которых стоит Мелик хан. Байджан и Азер поженились, но счастье влюбленных было недолгим. На них нападают кыпчаки во главе Ялынджиком, и берут в плен молодоженов. Однако влюбленным удается бежать, но и в этот раз недолгой была их радость, их вновь настигли кыпчаки. И снова бой, и снова мертвое поле, по которому бродит Смерть. Однако ей не под силу уничтожить любовь Азера и Байджан. Их души устремляются в вечность...

"Любовь и Смерть" - это спектакль о неумирающей любви и бессилии смерти перед подвигами героев.

В спектакле приняли участие ведущие солисты театра - народный артист Гюльагаси Мирзоев (партия Газан хана), заслуженные артисты Джамиля Керимова (партия Байджан), Макар Ферштандт (партия Ялынджика), Самир Самедов (партия Мелик хана), солисты Тимур Одушев (партия Азера), Аян Эйвазова (партия Смерти) и другие.

Балетом дирижировал главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев. Постановка балета "Любовь и Смерть" осуществлена хореографом Надеждой Малыгиной, художником-постановщиком является известный российский художник Дмитрий Чербаджи.

Показ балета был встречен зрителями бурными аплодисментами. В завершении вечера на сцену был приглашен Полад Бюльбюльоглу, который выразил признательность участникам постановки.

Напомним, что впервые балет "Любовь и Смерть" с большим успехом был поставлен в Баку в 2005 году. Балетмейстер-постановщик - профессор Венской европейской Академии балета Вакиль Усманов, художник-постановщик - народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов. В том же году балетной труппой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета спектакль с триумфом был показан в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского государственного академического театра оперы и балета, и в Москве на сцене Большого театра. В те дни, российские средства массовой информации и видные представители творческой интеллигенции высоко отзывались о музыкально-художественном уровне спектакля, считая появление этого балета особым событием, как в культурной жизни Азербайджана, так и России.

В 2010 году по инициативе российского хореографа-постановщика Надежды Малыгиной балет "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглу был поставлен на сцене Екатеринбургского государственного театра оперы и балета. Премьера прошла с огромным успехом. В 2011 году балетной труппой Екатеринбургского театра оперы и балета спектакль "Любовь и Смерть" был показан на сцене Государственного академического Большого театра России, а также в столице Турции - Анкаре.

Отметим, что в связи с 75-летием Полада Бюльбюльоглу 7 февраля в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева в Баку пройдет торжественный юбилейный вечер.