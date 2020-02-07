Полада Бюльбюльоглу больше знают как исполнителя, но, он очень серьезный композитор, который учился у выдающегося Гара Гараева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой до начала показа в Баку балета "Любовь и Смерть".

Показ прошел в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, и был посвящен 75-летнему юбилею видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал" и "Шараф" Полада Бюльбюльоглу.

"Сочинения Полада Бюльбюльоглу - это произведения очень серьезного, глубокого мастера, который доказал, что может работать не только в жанре популярной музыки, но и в сфере высокого филармонического искусства. Полад Бюльбюльоглу уникален именно многообразием своего таланта. Он своим творчеством доказывает, что настоящее искусство не имеет возраста", - сказал Михаил Швыдкой.

Отметим, что в связи с 75-летием Полада Бюльбюльоглу 7 февраля в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева в Баку пройдет торжественный юбилейный вечер.