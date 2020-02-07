5-го февраля в Международном центре мугама в рамках проекта "Вечера ашугской музыки" ("Aşıq musiqisi axşamları") был представлен вечер дастана. На концерте ашуг Джахангир Сенаноглу исполнил дастан "Аслан шах и Ибрагим".

На вечере с речью выступил руководитель отдела ашугского творчества Института фольклора НАНА, заслуженный деятель искусства, доктор филологических наук Эльхан Мамедли, который рассказал о проекте "Вечера ашугской музыки". Э.Мамедли отметил, что проект является плодом совместного сотрудничества Центра мугама с Институтом фольклора НАНА. Проект направлен на пропаганду ашугского искусства, традиций исполнения мастеров-ашугов и развитие ашугской школы исполнения.

Было отмечено, что в течение последних двух лет на сцене Центра мугама было представлено 8 дастанов. В рамках данного проекта на встречу со зрителями пришли известные ашуги Г.Зейналов, Д.Сенаноглу, А.Гарибоглу и другие, представляющие различные школы ашугской музыки - Гёйча, Шамкир, Товуз, Газах, Гянджа, Иреван, Гедабек, Нахчыван и Борчалы.

В художественной части мероприятия ашуг Джахангир Сенаноглу исполнил дастан "Аслан шах и Ибрагим".

Oтметим, что основной целью проекта, реализуемого Центром мугама, является пропаганда ашугского искусства, являющегося одной из древних составных частей азербайджанской музыкальной культуры устной традиции. Искусство азербайджанских ашугов - это совокупность поэзии, искусства рассказывания историй, танцев и вокальной инструментальной музыки.

Ашугское искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. В 2009-м году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.