18 и 19 февраля на сцене Академического Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) будет представлен балет выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Арифа Меликова "Легенда о любви", сообщает Trend со ссылкой на сайт театра. В показе спектакля, который состоится 19 февраля, партию Ферхада исполнит заслуженный артист Азербайджана, солист Мариинского театра Тимур Аскеров.

Сюжет постановки: младшая сестра царицы Мехменэ Бану - принцесса Ширин - смертельно больна. Один человек берется исцелить ее, однако, незнакомец хочет, чтобы Мехменэ Бану ради спасения сестры отказалась от своей красоты. После мучительных колебаний царица соглашается. Ширин встает со смертного ложа и с ужасом глядит на обезображенное лицо сестры. Во время прогулки внимание сестер приковывает молодой мастер Ферхад, который расписывает арку в саду дворца. Взоры сестер прикованы к Ферхаду, они поражены его красотой. Встреча с Ферхадом принесла счастье Ширин. Чтобы не разлучаться с Ферхадом, принцесса готова покинуть дворец. Узнав про это, в гневе Мехменэ Бану приказывает изловить неблагодарную. Принцесса молит сестру не разлучать ее с Ферхадом. Царица вне себя от обиды и гнева. Она ставит перед Ферхадом невыполнимую задачу: пусть он пробьет скалу и откроет путь воде! Только ценой такого подвига он получит Ширин...

Отметим, что в 1958 году композитор Ариф Меликов приступил к работе над этим балетом, которая продолжалась два года. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр).