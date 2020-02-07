В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошел праздничный вечер видного исполнителя и композитора, посла Азербайджана в России, кавалера орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал" и "Шараф", народного артиста Полада Бюльбюльоглу, посвященный его 75-летию, сообщает Trend Life.

Празднование юбилея стало знаменательным событием. В конце января Полад Бюльбюльоглу выступил с грандиозным концертом "Вечер для друзей" в Московском театре мюзикла в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста Сергея Скрипки. День своего 75-летия, 4 февраля, Полад Бюльбюльоглу отметил с военнослужащими в одной из воинских частей и выступил в Олимпийском спортивном комплексе Бейлаганского района с концертной программой "Gəl, ey səhərim" в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Вчера в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с большим успехом прошел показ балета Полада Бюльбюльоглу "Любовь и Смерть". В спектакле приняли участие ведущие солисты театра, дирижировал заслуженный артист Эйюб Гулиев, постановка осуществлена хореографом Надеждой Малыгиной, а художником-постановщиком является известный российский художник Дмитрий Чербаджи.

Во Дворце Гейдара Алиева в мероприятии приняли видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

На открытии вечера гостям был представлен видеоматериал о многолетней творческой деятельности Полада Бюльбюльоглу. Ведущий вечера, директор ASAN Radio Эмин Мусави рассказал о большом вкладе Полада Бюльбюльоглу в развитие национальной культуры, о многогранной успешной деятельности в области эстрадного и классического искусства, сферы кинематографа, в различные годы - в качестве директора Азербайджанской государственной филармонии, генерального директора ТЮРКСОЙ, депутата Милли Меджлиса, министра культуры и посла Азербайджана в России.

Детство и юность Полад Бюльбюльоглу провёл как в Баку, так и в городе Шуша. В 1960 году впервые вышел на большую сцену в качестве аккомпаниатора отца - основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля. К 17 годам он сочинил первые песни. По окончании музыкальной школы по классу фортепиано поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию, где учился в классе великого композитора Гара Гараева. Многие годы выступал как певец и композитор, активно пропагандируя азербайджанскую музыкальную культуру. В 1976 году он возглавил Эстрадный ансамбль Азербайджана. Объездил с концертами весь Советский Союз, побывал более чем в 70 странах мира. Он создал целое направление в советской эстраде, соединив современные ритмы и гармонии с ярким национальным мелодизмом, что стало примером для подражания последующего поколения музыкантов. Были и съёмки в кинофильмах, и музыка более чем к 20 фильмам. А в 1981 году на экраны вышел фильм "Не бойся, я с тобой", одну из главных ролей в котором сыграл Полад Бюльбюльоглу. В его творческом активе имеются крупные симфонические произведения, камерно-инструментальная музыка, мюзикл, вокальные циклы, музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Особый успех принесли ему песни, которые исполняли как известные певцы страны, так и он сам. Песни Полада Бюльбюльоглу вошли в репертуар таких певцов как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие.

Спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поздравил Полада Бюльбюльоглу с юбилеем, пожелав дальнейших успехов в творческой и общественной жизни, подчеркнув большой вклад в развитие и укрепление российско-азербайджанских отношений.

В концертной программе Полад Бюльбюльоглу в сопровождении эстрадного ансамбля под художественным управлением ректора Азербайджанской национальной консерватории, народного артиста Сиявуша Керими исполнил свои хиты. Грандиозный юбилейный вечер прошел при аншлаге и овации зрителей!