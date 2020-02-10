В Азербайджанском национальном музее искусств состоится интересное мероприятие, посвященное дошедшим до наших дней обычаям и традициям азербайджанского народа.

На мероприятии можно будет ознакомиться со свадебной атрибутикой, нарядами, старинными ювелирными украшениями. У гостей будет возможность задать абсолютно любые интересующие их вопросы учёному этнографу Солмаз Магеррамовой, которая расскажет о свадебных церемониях различных регионов Азербайджана.

Мероприятие состоится 13 февраля в 18:00. Вход свободный.

Н. Гасымова