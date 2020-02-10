https://news.day.az/culture/1201732.html В Национальном музее искусств расскажут об азербайджанских свадебных традициях
В Национальном музее искусств расскажут об азербайджанских свадебных традициях
В Азербайджанском национальном музее искусств состоится интересное мероприятие, посвященное дошедшим до наших дней обычаям и традициям азербайджанского народа.
На мероприятии можно будет ознакомиться со свадебной атрибутикой, нарядами, старинными ювелирными украшениями. У гостей будет возможность задать абсолютно любые интересующие их вопросы учёному этнографу Солмаз Магеррамовой, которая расскажет о свадебных церемониях различных регионов Азербайджана.
Мероприятие состоится 13 февраля в 18:00. Вход свободный.
Н. Гасымова
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