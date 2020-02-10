Сегодня, 10 февраля, свой день рождения отмечает главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Александр Шаровский, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Родился Александр Шаровский 10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в драматическом кружке.

С 1967 года Шаровский - актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Но в театр Шаровский попал по большой любви, только тогда не к искусству, а к девушке. Она работала в оркестре Театра юного зрителя, и чтобы завоевать ее сердце, молодой Шаровский решил тоже устроиться туда. Все старания Александра Шаровского оправдались, вскоре они поженились, у них родился сын, прожили в браке больше 10 лет, но потом разошлись, а вот ТЕАТР в жизни мастера остался навсегда.

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Александр Шаровский служит с 1974 года. С 1991 года работал в качестве режиссера-постановщика, главным режиссёром назначен в марте 1993 года.

Сегодня без Александра Шаровского невозможно представить Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Шаровский - генератор ярких мыслей и оригинальных идей, актер, сыгравший множество блестящих ролей, режиссер, поставивший, потрясающие спектакли.

"В интервью меня часто спрашивают: "Счастлив ли я?" На что я отвечаю, что у меня есть любимая работа, любимый сын и шесть замечательных внуков, есть любимая жена (прим. авт. - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская), друзья, мои зрители, у меня есть - театр. В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Мои сверстники мечтали быть летчиками, космонавтами, в крайнем случае завмагами, а я мечтал стать футболистом, играть в команде "Нефтчи", но судьба распорядилась иначе, и я ею доволен", - сказал ранее народный артист.