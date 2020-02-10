Народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России Тофиг Шахвердиев удостоен премии "Золотой глаз" Международной гильдии профессиональных фотографов, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Церемония вручения профессиональных наград состоялась в Союзе журналистов России на Балу прессы.

Тофиг Шахвердиев родился 12 сентября 1938 года в Баку. В настоящее время живёт и работает в Москве. В 1960 году окончил Таганрогский радиотехнический институт, в 1971 году - Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого.

С 1964 года - звукооператор Рижской киностудии. Профессионально занимается фотографией, участник персональных фотовыставок. В 1971-1991 годах был режиссером и сценаристом творческих объединений и киностудий "Экран", Киностудия имени Горького, "Ленфильм", "Мосфильм" и "Видеофильм".

Творчество режиссера отмечено многими наградами. Шахвердиев является обладателем Гран-при Международного кинофестиваля в Порто-Рож (1973 год), золотой медали Международного кинофестиваля спортивных фильмов в Таллинне (1974 год), Гран-при "Золотые ворота" фестиваля в Сан-Франциско (1990 год), специального приза кинофестиваля имени Ханжонкова (1998 год), приза зрительских симпатий XI Всероссийского кинофестиваля документальных фильмов "Россия" (2000 год), высшего приза Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России (2001 год) и других. Он был удостоен двух премий "Ника" (2001, 2011 годы), а также приза кинофестиваля "Окно в Европу" (2010 год).