В Баку расскажут о свадебных церемониях различных регионов Азербайджана
В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку 13 февраля в 18:00 начнется мероприятие под названием "Говорят, что будет свадьба!", посвященное обычаям и традициям азербайджанского народа, сообщили Day.Az в музее.
На вечере будет рассказано о свадебных церемониях различных регионов Азербайджана.
Было отмечено, что национальные обычаи, традиции и обряды являются достоянием нашего народа, проявлением его духовности и культурной самобытности, а азербайджанская свадьба - это воплощение национальных духовно-нравственных ценностей народа.
Гости мероприятия получат возможность ознакомиться со свадебной атрибутикой, нарядами, старинными ювелирными украшениями, а также задать вопросы учёному-этнографу Солмаз Магеррамовой.
Вход на мероприятие свободный.
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