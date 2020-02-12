Известное немецкое радио RBB Kultur (Rundfunk Berlin Brandenburg, Берлин) представила передачу, посвященную творчеству азербайджанского композитора Хадиджи Зейналовой, которая живет и работает в Германии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На передаче было рассказано об азербайджанской музыкальной культуре, одним из ярких представителей которой в Европе является Хадиджа Зейналова. Слушателям был представлен дебютный CD-альбом композитора "Из Страны Огней - мосты между Азербайджаном и Германией"/"Vom Land des Feuers - Wege zwischen Aserbaidschan und Deutschland", изданный при поддержке Министерства культуры Нордрайн Вестфалия (ниже представлено видео одного из произведений альбома "Səma"). Проект приурочен к 100-летию со дня основания Азербайджанской Демократической Республики.

Было отмечено, что мугамная музыка и богатая музыкальная культура Азербайджана, являются одним из важнейших источников вдохновения для Хадиджи Зейналовой. В уникальных произведениях композитора подчеркивается национальная самобытность, автор, как хранитель азербайджанской культуры, на протяжении 15 лет достойно представляет национальную музыку не только в Германии и в Европе, но и во всем мире. Произведения композитора, в сочетании с западной музыкой и национальным богатством Азербайджана - мугамом, позволяют немцам преодолеть стереотипы о зарубежной музыке. Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Хадиджа Зейналова является доктором философии и доцентом Университета Падерборна и Детмольдской высшей школы музыки. Она также является основателем и художественным руководителем музыкального ансамбля Birdge of Sound.

Хадиджа Зейналова - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской высшей школы музыки и Университета Падерборна в Германии. Член Союза композиторов Азербайджана, основатель и художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, доктор философии и доцент Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Канаде, Турции, Омане, Франции, Грузии, Кипре, Венгрии и других странах.