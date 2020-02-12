Вчера на малой сцене Азербайджанского государственного театра юных зрителей прошел показ спектакля известного режиссера Имама Гасанова "Тернистые отношения".

Независимый театр "Çıxış", основателем которого является Имам Гасанов, завоевал различные награды, представляя Азербайджан на нескольких международных и местных фестивалях. Театр без постоянной труппы, представляющий публике постановки в новом формате, в апреле 2018 года ознаменовал свое открытие показом спектакля "Тернистые отношения", который завоевал любовь театралов.

Трагикомедия "Тернистые отношения" основана на пьесе известного турецкого писателя и драматурга Музаффара Изгу "Sınır". Спектакль рассказывает о вражде двух соседних стран, названия которых совсем не имеют значения, так как тема никогда не теряет своей актуальности.

Талантливые актеры Горгуд Джафар и Нияз Ильясоглы в роли солдат, охраняющих свои земли и разделенных колючей проволокой, не смотря на все, сдружились. Стоя на посту, они рассказывают друг другу истории своей жизни, делятся воспоминаниями о близких, которые ждут их дома, делятся едой, поддерживают друг друга. Но что случится, если им прикажут открыть огонь во "врага"? Сколько бы друзья ни отнекивались от этого вопроса, отвечать на него приходится, когда поступает приказ командира о наступлении.

Проникновенная игра актеров и прекрасные режиссерские находки вызвали восторг зрителей, которые в заключение наградили их бурными аплодисментами.

Отметим, что показ спектакля "Тернистые отношения" прошел в рамках проекта министерства культуры Азербайджана, где независимые спектакли получают возможность быть представленными в государственных театрах.

В рамках данного проекта можно будет посмотреть спектакль Имама Гасанова "Сад грез", показы которого пройдут 10 марта в 19:00 на сцене Государственного театра песни им. Рашида Бейбутова и 13 мая в 19:00 в Государственном музыкальном драматическом театре города Шуша.

А показ спектакля "Тернистые отношения" повторится 13 апреля в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре и 4 июня в Азербайджанском государственном кукольном театре.

Ф. Агаларова