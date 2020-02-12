В Союзе театральных деятелей Азербайджана прошел открытый Чемпионат Баку по социальным и академическим видам танца, организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Jam Group Production, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основная цель проекта - выявление талантливых коллективов, работающих в социальных и академических танцах, а также обмен опытом между танцорами, привлечение подростков и молодежи к современной хореографии.

В фестивале танца приняли участие танцоры из Баку и регионов страны. Чемпионат прошел по следующим возрастным категориям: младшая возрастная группа (до 6 лет), дети (до 7- 10 лет), подростки (до 11- 15 лет), юноши (от 16 и выше).

Жюри лучшими в номинациях Show dance, Bollywood, Folk show, Сhir dance назвало следующие коллективы - "Səbinə" (руководитель Сабина Исмайлова), "Buta" (Заур Гасымов), "Simurq" (Русудан Кавиладзе), "Günay Muradi" (Гюнай Муради), "Asiman" (Вахид Салимов, Расита Алиева), "Smiles" (Ирада Велиева), "Ayselin" (Айсель Гусейнова), "Tovuz Xədicə" (Ариф Мамедрзаев), "Graciya" (Нигяр Алиева), Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории (Нателла Гасанова, Лала Исмайлова), "İnci" (Джавид Мамедов), "Alleqro" (Эльнур Атаев), "Naxış" (Нармина Мурадова), "Mirvari" (Давуд Мамедов), "Jam SS" (Тамилла Алиева), "Crazy Lady" (Гюнель Новрузова).

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.