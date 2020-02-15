Павильон Азербайджана вызвал большой интерес гостей благотворительного фестиваля Small Word 2020, организованного в городе Лагос (Нигерия) Международной женской организацией. Об этом сообщила Trend руководитель общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова-Бернард, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие представители 36 стран, проживающие в этом городе, которые ознакомили гостей фестиваля с историей, культурой, кухней и музыкой своих народов.

На открытии фестиваля приняли участие государственные и общественные деятели, главы дипломатических миссий, представители диаспор. С государственным флагом Азербайджана и в национальной одежде на церемониях открытия и закрытия фестиваля выступил гражданин Франции Антуан Бернард, супруг Биллюры Байрамовой-Бернард.

Во время проведения фестиваля гостям и СМИ была дана обширная информация об истории, культуре и традициях нашей страны. Большой интерес гостей фестиваля вызвали платья Центра азербайджанского национального костюма Гюльнары Халиловой. Гости выразили восхищение национальными блюдами и сладостями, среди которых были долма, кутабы, плов, пахлава, шекербура и т.д. Овациями была встречена танцевальная композиция "Qavalla rəqs". В павильоне были также представлены литература, сувениры, различная продукция из Азербайджана.

Главная цель фестиваля - создание возможностей для граждан различных стран, проживающих в Нигерии, представить свою национальную культуру, музыку, кухню и за счет вырученных на мероприятии финансовых средств оказание помощи местным школам, больницам, детским приютам и домам престарелых.

Лагос - портовый город на юго-западе Нигерии, самый большой город страны. Имея население более 13 миллионов человек и около 21 млн. в агломерации, Лагос является самым населённым городом в Африке. Лагос был столицей Нигерии до 12 декабря 1991 года, потом столица была перенесена в город Абуджу.