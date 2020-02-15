В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Центральный музей Вооруженных cил России реализует международный проект "Дорога памяти". Об этом сообщил Trend руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, передает Day.Az.

Проект предусматривает размещение в военно-мемориальном комплексе Вооруженных сил России информации о всех гражданах бывшего Советского Союза, принимавших участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских агрессоров.

Разместить информацию о своих родственниках (фронтовиках, партизанах, участниках движения сопротивления, погибших, пропавших без вести, вернувшихся живыми домой) может любой желающий на сайте www.doroga.mil.ru. Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.