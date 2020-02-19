В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялась концертная программа "Muğam dünyamıza səyahət" (Путешествие в наш мир мугама), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Неповторимость мугама глубокой поэтичностью и разнообразием жанра, ритмическими рисунками и изяществом показали в этот вечер известные исполнители мугама и их воспитанники.

В концертной программе выступили народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова и ее воспитанники (Нурана Танрывердиева, Равана Велиева, Сума Тапдыгова, Рустам Рустамзаде, Теймур Азиз, Мурад Гаджиев, Гамза Гасанов, Малахат Махмудова, Ибрагим Гасанов, Чинара), заслуженный учитель Газанфар Аббасов и его воспитанники (заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Зюльфугар Махмудов, лауреаты телевизионного конкурса "Мугам" Сабина Арабли, Насир Атапур, Мурад Рустамзаде, дипломанты конкурса "Мугам" Нушаба Керимова, Асим Аббасов, Алисафа Гасымов, Ульвия Мамедзаде, Фарид Алиев, Марад Кенгерли), заслуженная артистка Нурия Гусейнова и ее воспитанники (Нурлана Керимова, Фидан Рагимова, Севиндж Абидинова, Гюльгюн Джумазаде, Нурлан Насибли, Василя Гулиева, Телли Абилова, Аслан Абдуллаев, Мурад Мурадов, Ибрагим Гасанов, Нурлан Салахов) и другие.