Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын народного артиста России, актера Александра Ширвиндта - Михаил Ширвиндт представил очередной выпуск программы "Съедобное-несъедобное", посвященный Азербайджану, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

О том, что Михаил Ширвиндт проводит съемки видеопроекта в Азербайджане, ведущий сообщил на своей странице в Instagram в начале февраля.

В ходе проекта "Съедобное-несъедобное" ведущий совершает путешествие и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями, традициями той или иной страны. В 2018 году Михаил Ширвиндт уже приезжал в Азербайджан и представил серию передач, посвящённых стране и ее национальной кухне.

Очередная программа Михаила Ширвиндта про Азербайджан была посвящена приготовлению азербайджанского блюда - садж. Его готовили на открытом воздухе в горах на горнолыжном курорте "Шахдаг" в Гусарском районе.