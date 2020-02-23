Миланский оперный театр "Ла Скала" и галерея "Брера" закрываются в эти выходные, исполняя распоряжение губернатора Ломбардии Аттилио Фонтана о запрете публичных мероприятий.

"Ла Скала" отменил спектакли, начиная с завтра, а из галереи вывели туристов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запрет властей связан с распространением коронавируса COVID-19 на севере​ Италии. В Ломбардии уже заразились более ста человек. Ограничительные меры коснулись школ и спортивных мероприятий.