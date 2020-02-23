https://news.day.az/culture/1205656.html Миланский оперный театр "Ла Скала" отменил все спектакли
Миланский оперный театр "Ла Скала" отменил все спектакли
Миланский оперный театр "Ла Скала" и галерея "Брера" закрываются в эти выходные, исполняя распоряжение губернатора Ломбардии Аттилио Фонтана о запрете публичных мероприятий.
"Ла Скала" отменил спектакли, начиная с завтра, а из галереи вывели туристов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Запрет властей связан с распространением коронавируса COVID-19 на севере Италии. В Ломбардии уже заразились более ста человек. Ограничительные меры коснулись школ и спортивных мероприятий.
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