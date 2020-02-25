26 февраля в Азербайджанской национальной консерватории в 12:00 состоится презентация нового клипа, посвященного Ходжалинскому геноциду.

В беседе с Day.Az старший преподаватель АНК, доктор философии по искусствоведению Натаван Гасанова, которая является автором проекта, рассказала, что геноцид в Ходжалы очень ее потряс и, еще будучи студенткой, она задумалась о проекте, в котором собрала бы учащихся канонистов в музыкальных школах и вузах, чтобы они исполнили произведение, которое объединило бы нас всех.

"Очень сильно интересуясь скрипичным репертуаром, я услышала произведение для струнного оркестра Карла Дженкинса "Palladio". Музыка глубоко потрясла меня, потому что, слушая ее, в моей памяти всплывали жуткие картины 20 Января и Ходжалы, и я решила, что именно это произведение соберет исполнителей", - сказала Н. Гасанова.

Наша собеседница отметила, что работа над клипом была очень трудоемкой. В клипе музыка западноевропейского композитора исполняется на восточном инструменте - каноне.

"Когда я вела исследование этой музыки, узнала, что она использовалась в фильме о Холокосте. События Холокоста, которые произошли в середине прошлого века и геноцид в Ходжалы, который случился в конце прошлого века, на мой взгляд, самые трагические геноциды. Поэтому в клипе использованы кадры Холокоста и Ходжалы. Главная идея клипа в том, что армянские дашнаки приравниваются к немецким фашистам. Их деяния одинаковы, что мы и демонстрируем", - подчеркнула наша собеседница.

Натаван Гасанова выразила благодарность за помощь в работе над проектом ректору АНК, народному артисту Сиявушу Керими, директору Азербайджанской государственной академической филармонии, народному артисту Мураду Адыгезалзаде, директору гимназии при Университете культуры и искусств Айтан Ахмедовой.

Н. Гасымова