14 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Аида" Джузеппе Верди. Об этом сообищили Day.Az в пресс-службе Театра.

Опера "Аида" неизменно пользуется большой популярностью и интересом у зрителей и каждый раз при показе собирает большую аудиторию.

Для исполнения в опере партии Радамеса руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен ведущий солист Московского академического театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов вокалистов Николай Ерохин.

В роли Аиды выступит заслуженная артистка Азербайджана, лауреат национальной премии "Хумай" Афаг Аббасова.

В спектакле также выступят ведущие солисты Театра оперы и балета, народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Царя Египта), Акрам Поладов (партия Рамфиса) и Гюльназ Исмайлова (партия Жрицы), заслуженные артисты республики Сабина Вахабзаде (партия Амнерис), Джахангир Гурбанов (партия Амонасро) и др.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Одесского Национального академического театра оперы и балета, народный артист Беларуси, профессор Вячеслав Волич.

Н. Гасымова