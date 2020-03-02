Баку называют город ветров и огня. В этот вечер был сильный ветер, от которого трудно было удержаться на ногах. Несмотря на все оказии природы, зал был полон, а зрители сами в этот вечер воплощали огонь...

На сцене Бакинского конгресс-центра прошел потрясающий концерт звезд российской эстрады, заслуженных артистов, супружеской пары - Анжелики Варум и Леонида Агутина, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Являясь бесспорным символом любви, дуэт Анжелики Варум и Леонида Агутина давно стал неразделимым. Она - нежное и хрупкое воплощение Женственности, Он - интеллигентный брутальный Мужчина. За свою карьеру они выпустили более двух десятков альбомов, каждый из которых становился событием в их творчестве и незабываемым подарком для их поклонников.

Анжелика Варум и Леонид Агутин неоднократно выступали с сольными концертами в столице Азербайджане, но вместе - впервые! Они по-настоящему любимы среди азербайджанских меломанов. К тому же, в этом году,18 июля, они отмечают 20-летие семейной жизни. И семейное рандеву началось с нашего города. Поэтому в зале был аншлаг и исключительно позитивный настрой. Всех бакинских поклонников самого красивого звездного дуэта российской эстрады ждало множество музыкальных сюрпризов, импровизаций, новые композиции, и хиты, любимые миллионами слушателями. Анжелики Варум и Леонида Агутина выступили в сопровождении группы "Эсперанто" и танцевального проекта "Лебеди Funk". На протяжении вечера дуэт очень тепло общался с публикой, шутил, получал многочисленные букеты цветов от поклонников и, конечно же, овации. Первый день весны прошел на славу, это был вечер любви и музыки в гармонии.

Организатор - 33 EVENT. Информационная поддержка - Day.az, Trend.az, Milli.az