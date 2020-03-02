В расположенном в Лондоне (Великобритания) Доме искусств Gazelli открылась экспозиция произведений азербайджанских художников, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

На выставке под названием The New Verge представлены работы видных азербайджанских мастеров кисти - Ашрафа Мурада (1925-1979) и председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде, президент Baku Media Center Арзу Алиева, члены дипломатического корпуса и зарубежные гости.

Выступая на открытии экспозиции, директор Дома искусств Gazelli Мила Аскерова подчеркнула важность популяризации творчества азербайджанских деятелей искусств в Великобритании.

Председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов в своем выступлении выразил удовлетворение проведением в Лондоне данной выставки.

Отметим, что экспозиция будет открыта до 4 апреля.