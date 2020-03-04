На днях писательницы и переводчицы Айтан Джаваншир презентовала свой роман на азербайджанском языке "Qayıtmasam da, gözlə" ("Жди, даже если не вернусь").

Книга выпущена в издательстве "Qanun". Это четвертая по счету книга Айтан, если не считать переведенный ею на азербайджанский язык роман "Поющие в терновнике" австралийской писательницы Колин Маккалоу.

До этого автор представила читателям романы "Vəkil" ("Адвокат"), "Ayaqlarım üşüyürdü" ("Мои ноги мёрзли"), "Pərdələri çəkin" ("Задвиньте шторы").

Добавим, что темой нового романа стала ненависть к террору и вера в большую любовь.

Н. Гасымова