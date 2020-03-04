https://news.day.az/culture/1208721.html «Жди, даже если не вернусь» - Айтан Джаваншир презентовала роман - ФОТО
«Жди, даже если не вернусь» - Айтан Джаваншир презентовала роман - ФОТО
На днях писательницы и переводчицы Айтан Джаваншир презентовала свой роман на азербайджанском языке "Qayıtmasam da, gözlə" ("Жди, даже если не вернусь").
Книга выпущена в издательстве "Qanun". Это четвертая по счету книга Айтан, если не считать переведенный ею на азербайджанский язык роман "Поющие в терновнике" австралийской писательницы Колин Маккалоу.
До этого автор представила читателям романы "Vəkil" ("Адвокат"), "Ayaqlarım üşüyürdü" ("Мои ноги мёрзли"), "Pərdələri çəkin" ("Задвиньте шторы").
Добавим, что темой нового романа стала ненависть к террору и вера в большую любовь.
Н. Гасымова
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