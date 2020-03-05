Сегодня, 5 марта, в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Новые жемчужины коллекции" сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Открытие экспозиции прошло в необычном формате, за выставкой можно наблюдать в режиме online. Подобная практика в музейном деле Азербайджана применяется впервые.

"В век технического прогресса и виртуальной реальности Музей ковра осваивает новые необъятные просторы всемирной сети. Впервые в Азербайджане открытие выставки проходит онлайн и все наши гости, друзья нашего музея в режиме реального времени могут увидеть экспозицию, не выходя из дома или офиса, в любой точке мира", - сказала на открытии директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

Руководитель аппарата министерства культуры Азербайджана Фикрет Бабаев подчеркнул, что Азербайджанский национальный музей ковра традиционно проводит интересные мероприятия. Посредством online-выставки экспозиция теперь доступна для просмотра гораздо более широкой публики.

Далее Ширин Меликова рассказала о концепции выставки "Новые жемчужины коллекции", которая включает в себя новые экспонаты, поступившие в коллекцию музея с 2017 года. Было подчеркнуто, что за прошедший период коллекция музея пополнилась 68 новыми экспонатами.

В экспозицию вошел 21 экспонат - это ковры, образцы национальной одежды, вышивка и ювелирные изделия. Данные экспонаты впервые демонстрируются общественности.

Затем Ширин Меликова и сотрудники музея провели виртуальный тур, подробно рассказав о представленных на выставке экспонатах.