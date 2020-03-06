В Баку открылась выставка, посвященная Международному женскому дню

Каждая женщина по-своему необыкновенна, прекрасна, неповторима. Поэты посвящают женщинам стихи, художники - картины, композиторы - песни. Женщина всегда была музой, вдохновляла на создание прекрасных произведений.

Женственности, красоте, нежности, душевности прекрасных дам посвятили свои работы азербайджанские художники и фотографы, объединив выставку под названием Harmoniya ("Гармония"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Коллективная выставка открылась в стенах Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку. Она организована министерством культуры Азербайджана и Азербайджанской государственной картинной галереей.

Экспозиция, приурочена к Международному женскому дню - празднику 8 Марта, на ней более 50 работ представили около 30 художников, фотографов и скульпторов.

В своем выступлении на мероприятии директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов поздравил представительниц прекрасного пола с предстоящим праздником.

Было отмечено, что министерство культуры и Государственная картинная галерея, традиционно проводят выставки, приуроченные к празднику 8 Марта. Данная экспозиция посвящена женщинам, их красоте. Представители изобразительного искусства всегда в своем творчестве обращались к женскому образу.

Выступившие на мероприятии народный художник Ариф Гусейнов и главный научный сотрудник картинной галереи Вагиф Муганлы пожелали авторам экспонируемых работ больших творческих успехов.

На вечере также были представлены музыкальные композиции в исполнении членов Общественного объединения творческой молодежи "Parlaq".