В Баку начинается кинопоказ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет показ документальных и художественных фильмов, в рамках проекта Россотрудничества "Великая Отечественная война в кинематографе". Об этом сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ, передает Day.Az.
Будут показаны:
10 марта - документальный фильма "Восход победы. Багратионовы клещи" (режиссер Юрий Линкевич, 2014 год, Продюсерский центр Аквила ТВ).
11 марта - документальный фильм "Покер 45. Черчиль. Рузвельт. Сталин" (режиссер Максим Иванников, 2010 год, Телекомпания Goldmedium).
12 марта - документальный фильм "День Победы" (режиссер Андрей Медведев, 2017 год, Мастерская Movie company).
Начало показов - 11.00 часов. Адрес: Баку, проспект Ходжалы, дом 20. (Станция метро "Хатаи"). Вход свободный.
В рамках проекта будут представлены и другие фильмы.
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