После 24-летнего перерыва азербайджанские кулинары вновь приняли участие во Всемирной кулинарной олимпиаде - IKA, сказал в пятницу на пресс-конференции в АМИ Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов, передает Day.Az.

"Всемирная кулинарная олимпиада проходила в немецком городе Штутгарт. Последний раз азербайджанские кулинары принимали участие в олимпиаде в 1996 году, тогда мероприятие состоялось в Берлине. Всемирная кулинарная олимпиада проводится один раз в четыре года", - подчеркнул Амирасланов.

Команда Азербайджана на Всемирной кулинарной олимпиаде выступила в составе восьми человек. В нее вошли - Таир Амирасланов (руководитель делегации), Огтай Джафаров, Джейран Аскерова, Ага Саламов, Эмиль Джафаров, Ниджат Бабаев, Самир Аскеров, Нигяр Мейлудова. Наша команда выступила в категории кейтеринг. В данной категории наша команда участвует впервые.

По правилам олимпиады участники, набравшие 60-69,9 (4 место) балла, награждаются дипломом, 70-79,9 балла - бронзовой медалью, 80-89,9 балла - серебряной медалью, 90-100 балла - золотой медалью. Команда Азербайджана заняла 26 место, завоевав диплом олимпиады.

По словам представителей команды Азербайджана, так как это было их первое участие в олимпиаде после столь длительного перерыва, они столкнулись с рядом трудностей, которые касаются как технических, так и организационных моментов.

"Да, были сложности, но мы все равно рады участию в олимпиаде. Для наших молодых поваров мероприятие стало огромным опытом. Возможностью проверить свои силы. Надеемся, что в 2024 году покажем хороший результат", - сказал Огтай Джафаров.

Также наряду со Всемирной кулинарной олимпиадой, азербайджанские повара продемонстрировали свои способности на Фестивале черемши в городе Грозный (Чеченская Республика, Российская Федерация). Фестиваль собрал 20 тыс. гостей.

На фестивале Азербайджан был представлен командой в составе 12 человек - Таир Амирасланов (председатель жюри), Тунзаля Мамедзаде, Эйнур Нагдалиев, Роял Бахышов, Ровшан Ганиев, Анар Гасымов, Руслан Шихыев, Заур Алиев, Наим Искендеров, Али Аббасов, Аслан Нуриев, Рагим Бахшиев.

Представители Азербайджана также вошли в состав жюри фестиваля.

Анар Гасымов, Тунзаля Мамедзаде и Руслан Шихыев провели мастер-классы, а Таир Амирасланов выступил с лекцией, в которой отражены темы азербайджанской кухни, современных тенденций в кулинарии, ресторанный бизнес.

Соревновательный этап фестиваля прошел в категории "черный ящик" с продуктами, используя которые, повара должны были приготовить блюдо. В данном этапе приняли участие 14 команд. Команда Азербайджана заняла первое место и удостоена золотой медали.