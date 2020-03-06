Азербайджанский фильм признан лучшим на фестивале в США

Фильм "Степняк" ("Çölçü") азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен двух наград кинофестиваля Mindfield Film Festival в Альбукерке (США), сообщил Trend режиссер киноленты, передает Day.Az.

"Степняк" удостоен наград в категориях "Лучший художественный фильм" и "Лучший режиссер". Награда подтверждается сертификатом и статуэткой.

Фильм снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм "Степняк" был представлен на более чем 60-ти международных кинофестивалях и форумах, удостоен более 30-и наград в различных номинациях, среди которых "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший актер" и т.д. Картина была также включена в лонг-лист претендентов кинопремии "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Сюжет картины: молодой Степняк живет вдали от городов в гармонии с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...