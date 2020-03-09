«Севильский цирюльник» собрал аншлаг в Театре оперы и балета

7 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета была показана опера "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, приуроченная к Международному женскому дню - 8 Марта. Как известно, эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперного искусства, и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

Оперный шедевр Дж.Россини "Севильский цирюльник" обошел все сцены мира, арию Фигаро узнают даже дети, а фразы "Фигаро здесь, Фигаро там" и "Как бомба, разрываясь, клевета все потрясает" стали крылатыми выражениями.

Остроумный Россини, будучи не только прекрасным композитором, но и кулинаром, создал уникальный рецепт головокружительной непрекращающейся популярности этой оперы. Вот он: семь ярких персонажей, пьянящая любовная интрига, приправленная острыми на язык диалогами, всю смесь сверху залить великолепными мелодиями и посыпать виртуозными ансамблями.

В этот день блестяще и безупречно исполнили свои партии ведущий солист Одесского Национального академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Богдан Панченко (партия Фигаро), солист Львовской Национальной оперы, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Николай Шуляк (партия Альмавивы), а также ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета: заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Розины), Турал Агасиев (партия Фиорелло), народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), солисты Нина Макарова (партия Берты) и Махир Тагизаде (партия Офицера). Исполнение популярных музыкальных номеров, арий и дуэтов солистами каждый раз взрывали зал продолжительными аплодисментами и возгласами браво.

Спектаклем дирижировал главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Зрители тепло принимали выступление солистов и по окончании оперы стоя аплодировали солистам, оркестру и дирижеру.

Н. Гасымова