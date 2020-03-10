Начался премьерный показ многосерийного фильма "Магомаев"

В России на Первом телеканале состоялся премьерный показ первой серии многосерийной картины "Магомаев", передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ru.

"Кумир миллионов, которого боготворили. Легенда. Но каким артист был на самом деле, знали только самые близкие. Консультантом картины выступила вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская. А значит здесь все так, как и было: уникальная возможность узнать о самом сокровенном", - сообщает 1tv.ru.

"Он учился в Италии, он одевался по мировым стандартам! Он был, это маленькое окошко свободы, которое люди узнавали, это чувство полета, которое дает любовь, он находил его на сцене и в отношениях с Тамарой", - говорит Милош Бикович, исполнитель роли Муслима Магомаева.

Необъятно талантливый и непостижимо музыкальный. Свободный, как гордый парусник в открытом море. Настоящий, как распахнутое сердце. Его жизнь и судьба - слепок эпохи. Его имя - знак высочайшего качества и самоотдачи. Но совсем не памятник, а живой человек, Муслим Магомаев открывается впервые. Творит, сомневается в себе, негодует и, конечно, влюбляется без ума.

"Сразу, с первого момента, с первой встречи он... Это что-то для него не из этого мира... Она для него - некий ангел", - рассказывает М.Бикович.

"Когда они увидели друг друга, услышали друг друга, и это такая возникла химия. Это была настолько сильная взаимная любовь, от которой они вдохновлялись. Они нашли друг друга и в тот момент понимали и чувствовали, что это настоящее чувство, ощущение, которое нельзя терять", - делится Ирина Антоненко, исполнительница роли Тамары Синявской.

Почти все песни Магомаева - это продолжение его любви и сердечных мук. Не просто художественные образы, самые личные переживания. Ведь встреча с Тамарой Синявской перевернула в нем все, и каждую минуту на сцене и вне ее, даже купаясь во всенародной любви, он думал лишь об одной женщине, живя при этом с другой, пишет 1tv.ru.

"Он понимает, что все закончилось, но чувство долга к этой женщине, с которой он провел десять лет, его заставляет с ней остаться. Потому что он думает, что это правильно. А эмоции, которые тянут к Тамаре, одновременно понимая, что это неправильно, и что это разрушает и ее жизнь, не только свою", - говорит М.Бикович.

На тот момент Тамара Синявская тоже связана узами брака. Но все ее мысли были только о Муслиме, ведь сердцу не прикажешь. На фоне всех интриг в Большом театре и Министерстве культуры, билетных мошенников и недоброжелателей самая пронзительная драма - это невозможность двух влюбленных быть вместе и болезненный разрыв прежних отношений.

"Она безумно влюблена в этого человека и своей жизни она не видит без Муслима. А он уходит к другой женщине, конечно, это безумно больно, и нужно быть каким-то невероятно осознанным человеком, умной женщиной, мудрой, чтобы понять, простить, принять и отпустить. Понять, что там где-то его большая любовь, и он идет дальше", - делится Светлана Устинова, исполнительница роли Лики.

Фильм буквально пропитан мощным и обволакивающим голосом самого Магомаева. Но все оригинальные фонограммы звучат так, словно и в кадре он сам, наполненный нежностью и страстью в надежде, что любимая услышит его.

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