Фаиг Мирзоев и Турал Асадов поделились впечатлениями от съемок сериала "Магомаев"

На Первом канале России начался показ ожидаемого миллионами сериала "Магомаев", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово".

Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Основной темой проекта стала история любви легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева (Милаш Бикович) и оперной певицы Тамары Синявской (Ирина Антоненко). Они прожили вместе долгих 35 лет.

Съемки проекта проходили не только в Москве, но и на родине Муслима Магомаева, в столице Азербайджана - Баку. Первые кадры начинаются с победы Муслима Магомаева на Международном фестивале песни в Сопоте (Польша) в 1969 году. Эта атмосфера была создана режиссерами Дмитрием Тюриным и Романом Прыгуновым в Зеленом театре Баку.

Заслуженный актер Азербайджана Фаиг Мирзоев и телеведущий и актер Турал Асадов поделились впечатлениями о съемках фильма в Зеленом театре в Баку, которые прошли летом прошлого года. Актеры отметили, что хоть и сыграли эпизодические роли, но эта картина посвящена великому азербайджанском певцу Муслиму Магомаеву, которого любили и по-прежнему любят миллионы, поэтому в этом фильме не может быть маленькой роли.

Фаиг Мирзоев сыграл председателя жюри фестиваля в Сопоте: "Это была маленькая, но очень ответственная роль еще и потому, что во время объявления победителя надо было выступать на польском языке. Мне дали большой текст на польском, который надо было не только выучить за неделю, но еще и с правильным произношением. Поэтому я связался со своими друзьями в Польше, которые помогли мне с произношением. Во время репетиции режиссер по съемкам в Баку Олег Асадулин сам был удивлен, как я чисто читаю текст на польском языке. "Я не верю, что это азербайджанец - и по произношению, и по внешнему облику", - сказал он. На съемочной площадке я был также удивлен, когда увидел Милоша Биковича в образе Муслима Магомаева - настолько он был похож! Как известно, актеров, которые исполнили роли Тамары Синявской и Муслима Магомаева, выбирала сама Синявская. А на съемочной площадке была создана удивительная атмосфера 60-70-х, костюмы, все организовано на высоком уровне, причем в съемках и массовке принимало участие более пятисот человек, а еще на сцене были актеры-участники фестиваля в Сопоте, музыкальный ансамбль. Интересно, что процессом съемок также руководила помощница режиссера, которая сидела в инвалидной коляске, так как сломала ногу. Причем, несмотря на массовую сцену, кадры были сняты с первого дубля. Более того, когда я по сюжету объявлял победителем Муслима Магомаева, меня распирала такая гордость, как будто это происходит сегодня. И еще, надо было видеть искреннюю реакцию зрителей в этот момент! Все как будто жили в том времени, мы находились на фестивале, и все происходило в реальности. Это непередаваемые впечатления! Хотя съемки проходили ночью, несмотря на усталость, я чувствовал себя великолепно и получил огромное удовольствие. Считаю себя счастливым, что принял участие в съемках этого сериала!".

После триумфальной победы на международном конкурсе в польском Сопоте Муслим Магомаев получает предложение дать несколько концертов в знаменитом парижском концертном зале "Олимпия". "Француза" сыграл телеведущий и актер Турал Асадов:

"Съемки были организованы на высоком уровне, было интересно и очень приятно сняться в одной сцене с Милошом Биковичем. Это искренний человек, которого восхитила красота Баку и радушие наших людей. Меня просто поразило его внешнее сходство с Муслимом Магомаевым! Кстати, после съемок в Баку Милош попросил меня отправить ему композиции азербайджанского джаз-мугама Вагифа Мустафазаде, которым он очень интересуется. Я отправил ему шесть треков, и после каждого он выражал искреннее восхищение. Посредством этой музыки он хотел понять нашу культуру. Съемки кадров с моим участием длились на протяжении двух часов. Я посмотрел первую серию, и она мне очень понравилась".