YARAT представит в Швейцарии экспозицию на тему экологии

7-го марта Пространство современного искусства YARAT в партнерстве с музеем MIGROS открыло выставку, которая включает широкий спектр экологических тем.

"Потенциальные миры-1: Планетарная память" (7 марта - 31 мая 2020 г.) является первой из двух выставок, посвященных исследованию связи между человеком и природой. Представляемые на обеих выставках работы изучают влияние человека на планету и обрисовывают предполагаемые сценарии будущей жизни на Земле.

Кураторами выставки являются Хайке Мундер (директор Migros Museum fur Gegenwartskunst) и Суад Гараева-Малеки (художественный руководитель Пространства современного искусства YARAT). В первой выставке, которая будет продолжаться до конца мая текущего года, участвуют 16 художников: Монира Аль-Гадири, Мария Тереза Алвеш, Альберто Барайа, Урсула Биманн, Каролина Кайседо, дуэт Cooking Sections, Марк Дион, Мишка Хеннер, Рина Сайни Каллат, Килуанджи Киа Хенда, Якоб Кудск Стеенсен, Алмагуль Менлибаева, Катя Новицкова, Табита Резайр, Зина Саро-Вива, Химали Сингх Соин.

Вторая часть выставки под название "Потенциальные миры-2: Эко-фантазии" будет представлена на различных еженедельных мероприятиях в галереях Цюриха в канун ярмарки Art Basel. Вторая выставка в данной серии будет опираться на вопросы, затронутые в первой выставке, спекулятивно исследуя новые формы жизни и общности, а также постоянно меняющиеся роли людей в эпоху передовых постчеловеческих технологий.

В ближайшем будущем обе выставки пройдут в Центре современного искусства YARAT в Баку. Сопутствующее печатное издание с эссе Бенджамина Х. Браттона , Т. Дж. Демоса, Суад Гараевой-Малеки и Хайке Мундера, Резы Негарестани и Юсси Парикки, а также с публикациями Милены Бурге, Анны Фех и Рабеа Качора выйдет в свет летом 2020 г.

Н. Гасымова