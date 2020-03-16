Рафаэль Дадашов был актером с неповторимым шармом

Кончина Рафаэля Дадашова - большая потеря для культуры, сказала Trend народная артистка Азербайджана Афаг Баширгызы, передает Day.Az.

"Рафаэль Дадашов был прекрасным актером, который заполнял сцену. Он был актером, как говорят, с неповторимым шармом. Последний раз мы с Рафаэлем Дадашовым снимались в фильме "Bəxt üzüyü -2", как знаете, мы вместе играли и в первой части этой кинокартины. Рафаэль Дадашов был спокойным, многоуважаемым человеком. Очень расстроена известием о его кончине, но что сделаешь - это жизнь. Могу сказать одно, культурная ниша опустошается...", - отметила Афаг Баширгызы.

Напомним, что сегодня после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор Рафаэля Дадашова. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашов внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.