Рафаэль Дадашов был замечательным человеком и талантливым актером

Рафаэль Дадашов был простым, чистым человеком, сказал Trend народный артист Азербайджана Ильхам Намиг Камал (Ильхам Ахмедов), передает Day.Az.

Напомним, вчера после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.

"Он был замечательным человеком и талантливым актером. Знаете, талантливые люди всегда бывают воспитанными и достойными. У меня о Рафаэле Дадашове только положительные воспоминания, и я был очень опечален, узнав о его кончине. Ведь, если так посмотреть, какие его годы, но болезнь...", - сказал Ильхам Намиг Камал.

Народный артист также подчеркнул, что долгие годы они были партнерами на театральной сцене и выступали вместе в ряде постановок.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор будущего актера. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашов внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.

Рафаэль Дадашов будет похоронен сегодня, 17 марта, в 14.00 во Второй Аллее почетного захоронения.