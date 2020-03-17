Дочь народного артиста Азербайджана Рафаэля Дадашева поделилась воспоминаниями об отце

Папу никогда не забудут. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала во вторник журналистам дочь народного артиста Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Рафаэля Дадашева - Саида Дадашева.

Напомним, что Рафаэль Дадашев скончался вчера, 16-го марта, после продолжительной болезни на 74-м году жизни.

"Я счастлива, что была дочерью такого человека, как Рафаэль Дадашев. Он со мной "говорил" взглядом. А теперь я осталась сиротой... Благодарна всем, кто пришел сегодня почтить его память, поддерживает нас в этот трудный день", - сказала дочь народного артиста.

Рафаэль Дадашев родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашева и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор будущего актера. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где сыграл множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашев внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографии страны.

Рафаэль Дадашев был похоронен сегодня, 17 марта, во Второй Аллее почетного захоронения.