Кинолента Анара Аббасова признана лучшей на международном фестивале

Кинолента "Битва", режиссером которой является наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Анар Аббасов, завоевала приз Международного кинофестиваля SENSUS в номинации "Лучший полнометражный фильм", передает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

Международный кинофестиваль SENSUS, который прошел в Санкт-Петербурге (Россия), фокусируется на разнообразии тем и жанров.

Сюжет фильма: стрит-дэнсер Антон делает стремительную карьеру - его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф, и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.