Скончался председатель Союза ашугов Грузии Осман Ахмедоглу

Сегодня на 72-м году жизни скончался председатель Союза ашугов Грузии, общественный деятель, поэт-публицист Осман Ахмедоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Осман Ахмедоглу родился в 1948 году в селе Кешели Марнеульского района Грузии. Выпускник факультета филологии Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). На протяжении многих лет пропагандировал азербайджанскую национальную культуру в Грузии и в целом древнее искусство ашугов. В 2009-м году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Автор книг "Горящий очаг в Борчалы", "Мой караван слов" и других. Является создателем общественного движения "Гейрет", общества "Дервиш", клуба "Деде Горгуд" в Тбилиси, кавалером ордена "Чести" Грузии. Публиковался в различных изданиях Азербайджана и Грузии под псевдонимами Osman Keşəli, Osman Əfəndi, Dərviş Osman.