Азербайджанскому музею передан в дар ценный экспонат

Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) преподнесен в дар археологический экспонат, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт НАНА.

Экспонат, подаренный археологическому фонду музея, представляет собой керамический сосуд с изображением козла. Сосуд был найден в 2009 году в ходе международных археологических раскопок в Овчулар тепеси (Шарурский район Нахчыванской Автономной Республики) во главе с членом-корреспондентом НАНА Вали Бахшалиевым.

Сосуд, датированный V тысячелетием до н.э. является ценным артефактом, чрезвычайно важным для изучения древней истории и богатейшей культуры Азербайджана.

Экспонат передан музею руководством Нахчыванской Автономной Республики.