Изменены даты проведения фестиваля "ЖАРА"

Перенесены даты проведения Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Монако и Дюссельдорфе (Германия), сообщает Trend со ссылкой на сайт одного из организаторов проекта - народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), передает Day.Az.

В Монако фестиваль "ЖАРА" должен был состояться 7 мая, из-за пандемии коронавируса дата проведения мероприятия перенесена на 16 августа. В Дюссельдорфе фестиваль был намечен на 31 мая, но теперь организаторы назвали новую дату - 24 октября 2020 года.

Также изменены даты проведения в Москве церемонии награждения ежегодной премии "ЖАРА Music Awards" , которая вместо запланированного на 4 апреля состоится - 4 сентября 2020 года. А премия ZHARA Kids Awards со 2 апреля перенесена на 2 сентября 2020 года.

Отметим, что пока даты проведения пятого Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку пока остаются прежними - 29 июля - 2 августа.

Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.