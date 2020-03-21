Праздник Новруз в произведениях азербайджанских художников

В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

Новруз, его традиции и обычаи, главные персонажи праздника - Бахар гызы, Кеса и Кечал нашли свое отражение в многочисленных произведениях азербайджанских художников.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей картины азербайджанских художников, посвященные празднику Новруз.

Среди представленных произведений картины Азима Азимзаде, Бёюкага Мирзазаде, Тогрула Нариманбекова, Джамиля Муфидзаде, Сары Манафовой, Эльмиры Шахтахтинской, Халиды Сафаровой, Арифа Гусейнова, Сакита Мамедова, Аскера Аскерова, Алекпера Рзагулиева, Вугара Али, Фуада Манафова и других.