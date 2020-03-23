Азербайджанские музеи теперь можно посещать в онлайн-режиме
В рамках мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) музеи при министерстве культуры Азербайджана закрыты для посетителей до 29 апреля 2020 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.
С новыми выставками музеев, экскурсиями, интересными экспонатами можно знакомиться в онлайн-режиме по приведенным ниже линкам:
1. Азербайджанский национальный музей искусств
https://www.instagram.com/nationalartmuseum.az/
https://m.facebook.com/nationalartmuseum.az/
https://www.facebook.com/221304434553074/posts/3477391698944315/?d=n
https://www.facebook.com/221304434553074/posts/3472791179404367/?d=n
https://www.facebook.com/221304434553074/posts/3410740248942794/?vh=e&d=n
2. Азербайджанский национальный музей ковра
https://www.facebook.com/AzerbaycanMilliXalcaMuzeyi/
https://twitter.com/AzCarpetMuseum
https://www.youtube.com/channel/UCrvwI99gEY9mHVmxsODVbGw/videos
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578576406202184&id=161986120484221
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1114635585595606&id=100011475253623
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3418673698148764&id=161986120484221
3. Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре