Азербайджанские музеи теперь можно посещать в онлайн-режиме

В рамках мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) музеи при министерстве культуры Азербайджана закрыты для посетителей до 29 апреля 2020 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.

С новыми выставками музеев, экскурсиями, интересными экспонатами можно знакомиться в онлайн-режиме по приведенным ниже линкам:

1. Азербайджанский национальный музей искусств

http://nationalartmuseum.az/

https://www.instagram.com/nationalartmuseum.az/

https://m.facebook.com/nationalartmuseum.az/

https://www.facebook.com/221304434553074/posts/3477391698944315/?d=n

https://www.facebook.com/221304434553074/posts/3472791179404367/?d=n

https://www.facebook.com/221304434553074/posts/3410740248942794/?vh=e&d=n

https://youtu.be/OGwakx9Nz4w

https://youtu.be/PaDN7v01SnM

https://youtu.be/LGbsUyl5eHU

https://youtu.be/iZMYjWwVc34

2. Азербайджанский национальный музей ковра

http://azcarpetmuseum.az/

https://www.facebook.com/AzerbaycanMilliXalcaMuzeyi/

https://twitter.com/AzCarpetMuseum

https://www.youtube.com/channel/UCrvwI99gEY9mHVmxsODVbGw/videos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=578576406202184&id=161986120484221

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1114635585595606&id=100011475253623

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3418673698148764&id=161986120484221

3. Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры

http://www.musicmuseum.az/az/index.php