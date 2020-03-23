Бакинский книжный центр и Общественное телевидение Азербайджана проводят флешмоб "Оставайся дома, читай книги"

Бакинский книжный центр и Общественное телевидение Азербайджана (İTV) в рамках кампании в соцсетях #virusameydanoxuyaq проводят флешмоб "Оставайся дома, читай книги", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одним из лучших вариантов времяпрепровождения в дни социальной изоляции (карантина) является чтение интересной книги. На странице Baku Book center вы найдете видео под общим названием #virusameydanoxuyaq, снятые Общественным телевидением Азербайджана совместно с Baku Book Center. В этих коротких видеороликах известные люди делятся своими рекомендациями по выбору книг.

Среди участников флешмоба - заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, народная артистка Айгюн Кязымова, заслуженные артисты Тогрул Асадуллаев и Джабир Иманов, участник "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев, телеведущие Джейхун Али, Нигяр Сабиргызы, Вюсаля Мамедова, Жаля Гасанли, DJ Fateh и другие