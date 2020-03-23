https://news.day.az/culture/1215357.html Представлена виртуальная выставка азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз - ФОТО
Представлена виртуальная выставка азербайджанских художников, посвященная празднику Новруз - ФОТО
Азербайджанская государственная картинная галерея на своей официальной странице в социальной сети Facebook представила виртуальную выставку под названием "Novruz həmrəyliyi" (Солидарность - Новруз), сообщает Trend Life, передает Day.Az.
На виртуальной выставке представлено более 20 произведений азербайджанских художников, посвященных празднику Новруз, его обычаям и традициям, приходу весны. Это художественные произведения из фонда Азербайджанской государственной картинной галереи, а также из личных коллекций авторов.
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