Управление культуры Баку запустило новый челлендж

Главное Управление культуры города Баку объявило о запуске нового челленджа #şeirdepozitivol ("Прочитай стихотворение, будь позитивным"). Об этом сообщили Trend в пресс-службе Управления, передает Day.Az.

"Новруз - является национальным праздником и культурным достоянием Азербайджана. К сожалению, в этом году мы не можем отметить этот красочный праздник народными гуляниями, как делали тысячелетиями, на основе устоявшихся обычаев и традиций. По причине усиления мер в связи с предотвращением угрозы распространения коронавируса отменены традиционные праздничные мероприятия. Учитывая сложившуюся ситуацию, Главное управление культуры города Баку приглашает всех азербайджанцев мира, деятелей культуры и искусства присоединиться из дома, или мест, где они находятся на данный момент, к челленджу Şeirdepozitivol, выражая тем самым свою солидарность и сплоченность. Находясь дома, вы можете прочитать стихи, и пригласить своих друзей сделать то же самое. Это продемонстрирует насколько интересно и познавательно можно провести время дома!", - говорится в распространённом сообщении.

Каждый желающий принять участие в челлендже может записать видеоролик, в котором он читает стихи, а затем разместить его в социальной сети под хештегом #şeirdepozitivol.

Отметим, что к челленджу #şeirdepozitivol присоединился руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, руководитель и капитан команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков.